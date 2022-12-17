Мир 17 декабря 2022, 23:33 Шольц обозначил три причины не поставлять танки на Украину Канцлер ФРГ Шольц: отказ от поставок ВСУ танков Leopard предотвратит конфликт НАТО и РФ Википедия

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Власти Германии не планируют передавать Украине танки Leopard и бронетранспортеры Marder из-за угроза прямого конфликта между НАТО и Россией. Об этом изданию Süddeutsche Zeitung сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немецкий политик подчеркнул, что строго следует трем принципам в этом вопросе.

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«Во-первых, Германия не станет действовать в одиночку, это полностью исключено. Во-вторых, мы и так поддерживаем Украину, поставив гаубицы и системы ПВО IRIS. В-третьих, отказом от передачи танков мы предотвращаем прямое столкновение между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

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Канцлер отметил, что считает свою позицию твердой и взвешенной и предположил, что его сограждан она устраивает.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил неудачу переговоров с Германией о поставке танков, при этом он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

Шольц заявлял о необходимости продолжать переговоры с Россией. Также он выразил надежду, что после завершения специальной операции страны продолжат сотрудничество в экономическом секторе.