Мир 10 июня 2023, 16:32 Шольц объявил о намерении вернуться к переговорам с Путиным Канцлер Германии Шольц заявил о намерении провести телефонные переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Новые переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц. В своем выступлении в Нюрнберге он заявил, что давно этого не делал, но диалог необходимо поддерживать.

Шольц подчеркнул, что беседовал с Путиным до начала конфликта на Украине, сразу после его начала в феврале 2022 года и уже в ходе боевых действий.

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«Хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — привел слова канцлера Германии ТАСС.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что переговоры — это нормальный процесс, но необходимо учитывать, с кем и о чем вести диалог.

Шольц подчеркнул, что необходимо не допустить нового обострения ситуации на Украине, для этого Германия действует совместно с другими странами Европейского союза, как это было с самого начала. Он добавил, что сохранил мнение, что границы стран не должны меняться при помощи силы.

В последний раз президент России и канцлер Германии провели телефонные переговоры в начале декабря прошлого года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина на ближайшее время телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем нет.