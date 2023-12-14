Мир 14 декабря 2023, 21:58 Шольц не захотел встречаться с Зеленским в Германии Bild: канцлер ФРГ Шольц не будет встречаться с президентом Украины Зеленским РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленский, который прибыл во Франкфурт —на-Майне с необъявленным визитом. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х сделал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

По информации журналиста, украинский лидер посетил Висбаден, где провел встречу с американскими генералами, а вечером планирует отбыть на родину.

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«Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе», — написал Ронцхаймер.

Во Франкфурте-на-Майне из-за визита Зеленского перекрыли движение, и усилили меры безопасности. Президент Украины прибыл в Германию с необъявленным визитом.

В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре западного внимания. От Украины начали серьезно уставать.