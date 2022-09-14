Шольц не увидел в словах Путина нового мнения об Украине | 360°

Мир 14 сентября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Шольц не увидел в словах Путина нового мнения об Украине Шольц назвал неизменной позицию Путина по Украине, но призвал к продолжению диалога РИА «Новости»

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Мнение президента России Владимира Путина об Украине и проводимой специальной военной операции остались прежними. Но это не должно мешать дальнейшему продолжению диалога. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свои последние переговоры с российским лидером.

По словам немецкого канцлера, президент России не считает свое решение о проведении специальной военной операции ошибкой.

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«Тем не менее важно говорить друг с другом. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска, об этом нужно говорить», — заявил Шольц.

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Накануне аппарат канцлера Германии сообщил, что разговор с Путиным продолжался полтора часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции.

В Кремле подчеркнули, что президент России рассказал Шольцу о мерах, которые принимают российские военные вместе с экспертами МАГАТЭ, чтобы обеспечить защиту станции, которая до сих пор находится под обстрелами ВСУ.

Путин отметил, что украинские боевики продолжают запускать снаряды по городам Донбасса, где гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

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