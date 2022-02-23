Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD отказался отвечать на вопрос, означает ли новая позиция руководства ФРГ относительно сертификации «Северного потока — 2», что запуск газопровода не произойдет никогда. По его словам, никто сейчас не в состоянии говорить о том, что будет дальше.

В ходе интервью главу немецкого правительства спросили, что необходимо делать России для запуска газопровода.

«Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — заявил Шольц.

Ведущая парировала, подчеркнув, что подобная формулировка может трактоваться как факт, что трубопровод не будет запущен.

«Никто не может сейчас сделать прогноз», — констатировал канцлер.

По его словам, Германии необходимо следовать договоренностям с ЕС, НАТО и США и их совместным заявлением — как то, в котором сказано, что некоторые нарушения со стороны РФ повлекут за собой много дополнительных санкций.

«Мы все это объявляли, чтобы гарантировать мир в Европе», — отметил Шольц.

Ранее стало известно, что Шольц поручил минэкономики страны провести «необходимый административный шаг» для отмены сертификации «Северного потока — 2» Речь идет об отзыве из министерства документа, на основании которого Федерально сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.