Мир 19 июня 2023, 14:24 Шольц не исключил, что конфликт на Украине затянется на долгий срок Канцлер ФРГ Шольц призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине РИА «Новости»

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Западным государствам следует ориентировать собственную политику на сценарий, при котором украинский конфликт затянется на длительный срок. Об этом на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, его слова привел ТАСС.

«Нам нужно настроиться, что конфликт на Украине способен продлиться еще долго. Мы готовимся к такому сценарию и именно от него ориентируем собственную политику», — сказал он.

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Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину ровно столько времени, сколько это потребуется. Он подчеркнул, что НАТО ни в коем случае не станет участником конфликта.

Ранее Шольц заявил о своем намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент не планирует общаться с немецким канцлером.