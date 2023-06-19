19 июня 2023, 14:24
Шольц не исключил, что конфликт на Украине затянется на долгий срок
Канцлер ФРГ Шольц призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
Западным государствам следует ориентировать собственную политику на сценарий, при котором украинский конфликт затянется на длительный срок. Об этом на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, его слова привел ТАСС.
«Нам нужно настроиться, что конфликт на Украине способен продлиться еще долго. Мы готовимся к такому сценарию и именно от него ориентируем собственную политику», — сказал он.
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Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину ровно столько времени, сколько это потребуется. Он подчеркнул, что НАТО ни в коем случае не станет участником конфликта.
Ранее Шольц заявил о своем намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент не планирует общаться с немецким канцлером.
Германия
Олаф Шольц
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