Мир 17 декабря 2022, 13:03 Шольц назвал важной возможность продолжения переговоров с Россией Канцлер ФРГ Шольц: важно, чтобы нить переговоров с Россией не оборвалась РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности продолжения переговоров с Россией. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул он.

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Ранее канцлер пообещал, что страны Евросоюза не помешают экспорту российского зерна и удобрений. Шольц уточнил, что ООН дала гарантии в этом вопросе, и ЕС не станет нарушать договоренности.

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Кроме того, канцлер считает, что после окончания спецоперации на Украине Германия сможет продолжить сотрудничество с Россией в сфере экономики. Сейчас для этого мало возможностей из-за антироссийских санкций, пояснил он.

Также Шольц отметил, что Россия — самая большая страна на европейском континенте, поэтому у Германии должны быть перспективы для сотрудничества с ней.

Кроме того, канцлер выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.