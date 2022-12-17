17 декабря 2022, 13:03
Шольц назвал важной возможность продолжения переговоров с Россией
Канцлер ФРГ Шольц: важно, чтобы нить переговоров с Россией не оборвалась
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности продолжения переговоров с Россией. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.
«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул он.
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Ранее канцлер пообещал, что страны Евросоюза не помешают экспорту российского зерна и удобрений. Шольц уточнил, что ООН дала гарантии в этом вопросе, и ЕС не станет нарушать договоренности.
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Кроме того, канцлер считает, что после окончания спецоперации на Украине Германия сможет продолжить сотрудничество с Россией в сфере экономики. Сейчас для этого мало возможностей из-за антироссийских санкций, пояснил он.
Также Шольц отметил, что Россия — самая большая страна на европейском континенте, поэтому у Германии должны быть перспективы для сотрудничества с ней.
Кроме того, канцлер выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
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