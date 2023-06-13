Мир 13 июня 2023, 10:30 Шольц назвал условие для создания плана по гарантиям безопасности для Украины Шольц призвал продолжить разработку концепции по гарантиям безопасности для Украины РИА «Новости»

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Концепцию и документ по гарантиям безопасности для Украины необходимо разрабатывать дальше, но для начала все заинтересованные государства должны прийти к консенсусу. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова привел канал Deutsche Welle *.

Канцлер ФРГ встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским коллегой Анджеем Дудой 12 июня. В ходе переговоров Шольц сообщил, что интенсивная работа над планом по гарантиям для безопасности Украины продолжается. Процесс завершится, когда в результате обсуждений появится единая концепция, отметил канцлер Германии.

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«Но что ясно: нам нужно что-то подобное и нужно в очень конкретных формулировках», — добавил он.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко потребовал от Германии взять главную роль по интеграции Украины в Евросоюз и вступлению в НАТО. По его мнению, немецкие политики говорят о невозможности присоединения страны к альянсу, поскольку боятся победы Украины.

* Внесен в реестр СМИ-иноагентов.