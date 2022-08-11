Шольц назвал прекращение спецоперации условием для визита Путина в Германию

Условием для визита в Германию президента России Владимира Путина будет прекращение специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передали РИА «Новости».

«Что касается вопроса, когда Путин снова (может быть) в Германии, — об этом я пока не размышлял», — сказал он на первой в своей должности большой пресс-конференции.

Журналисты попросили уточнить, при каких условиях возможен такой визит. Шольц ответил, что для этого Россия и Украина должны подписать мирный договор, причем речь идет не про принудительный мир.

«Я думаю, что одно абсолютно ясно, что (спецоперация) должна быть закончена», — заявил он.

Канцлер объяснил, будто именно из-за спецоперации и последовавших санкций Запада «мы тратим значительно больше денег на бундесвер, чтобы мы могли быть вооружены против любого нападения».

В ходе той же конференции канцлер Германии Олаф Шольц поделился, что работает на занимаемой должности «с удовольствием», несмотря на все трудности. Он также добавил, что с удовольствием созванивается со своей предшественницей Ангелой Меркель.