Мир 08 декабря 2022, 23:31 Шольц назвал операцию против экстремистов признаком защищенного государства Канцлер Германии Шольц указал на важность защиты демократии после задержания экстремистов РИА «Новости»

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Проведенная в Германии операция по задержанию участников экстремистского объединения, которое готовило государственный переворот, свидетельствует о защищенности государства. Как сообщило немецкое издание Funny Scene, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что раскрытие экстремистских ячеек продемонстрировало всем жителям Германии качественную работу полиции и силовых структур.

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«Теперь все могут быть уверены, что у нас хорошо защищенная демократия и наши органы безопасности могут пресечь любые нарушения закона», — заявил Шольц.

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На просьбу журналистов прокомментировать, не готовы ли власти ввести контроль за членами партии «Альтернатива для Германии», так как среди задержанных оказался депутат Бундестага, Шольц ответил, что для подобных решений есть специальные процедуры.

Масштабную операцию с обысками и задержанием участников правого радикального движения провели силовые и правоохранительные органы Германии в минувшую среду, 7 декабря. Под стражу взяли 25 человек, которых посчитали организаторами. По версии следователей, участники объединения планировали провести государственный переворот и захватить здание Бундестага.

Глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг заявил, что за группировкой наблюдали давно. Но после того, как выяснилось, что дело принимает опасный оборот, силовики провели задержания и обыски.