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    22 июня 2022, 20:01

    Шольц назвал невозможным сотрудничество с Россией в обозримом будущем

    Канцлер Германии Шольц: партнерство с Россией невозможно представить в обозримом будущем

    Анатолий Минкин

    Партнерские отношения с Россией, которые прописаны в Стратегической концепции НАТО 2010 года, представить в обозримом будущем сейчас невозможно. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге.

    Шольц назвал невозможным сотрудничество с Россией в обозримом будущем

    При этом глава правительства Германии подчеркнул, что необходимо сохранить Основополагающий акт Россия — НАТО.

    «Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — заявил Шольц.

    Акт Россия — НАТО стороны подписали в 1997 году. Документ предусматривает сотрудничество на принципах демократии и безопасности по строительству мира в Евро-Атлантическом регионе. Одной из статей акта предусматривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников.

    Новую стратегическую концепцию лидеры стран НАТО примут на саммите в Мадриде на предстоящей неделе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что в новой редакции Россия больше не будет упоминаться как стратегический партнер.