Шольц назвал невозможным сотрудничество с Россией в обозримом будущем

Партнерские отношения с Россией, которые прописаны в Стратегической концепции НАТО 2010 года, представить в обозримом будущем сейчас невозможно. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге.

При этом глава правительства Германии подчеркнул, что необходимо сохранить Основополагающий акт Россия — НАТО.

«Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — заявил Шольц.

Акт Россия — НАТО стороны подписали в 1997 году. Документ предусматривает сотрудничество на принципах демократии и безопасности по строительству мира в Евро-Атлантическом регионе. Одной из статей акта предусматривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников.

Новую стратегическую концепцию лидеры стран НАТО примут на саммите в Мадриде на предстоящей неделе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что в новой редакции Россия больше не будет упоминаться как стратегический партнер.