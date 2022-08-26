Шольц назвал непростым решением легализацию марихуаны в Германии

Вопрос с легализацией марихуаны был непростым для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Политик признался, что никогда не употреблял наркотики. Его слова передало РИА «Новости».

Планы легализовать марихуану были прописаны в коалиционном соглашении. Решение будет принято в текущий законодательный период. По мнению Шольца, в данном шаге нет ничего хорошего.

«Я знаю людей — это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, — которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили», — пояснил канцлер.

До этого глава Минюста Германии Марко Бушманн сообщил, что первый законопроект о легализации марихуаны возможен в текущем году. Речь идет о ее продаже совершеннолетним гражданам.

Мнение немцев по этому вопросу разделилось: 40% поддерживают, еще столько же — выступают против. Активнее всего законопроект поддерживают лица от 18 до 29 лет, а респонденты старшего поколения считают это решение в корне неверным.

До этого жители Германии негативно высказались о Шольце из-за его политики в отношении Украины. Большинство граждан хотят, чтобы власти занимались проблемами своей страны.