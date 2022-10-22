Шольц назвал ложью сообщения об угрозах Путина расширить конфликт на Украине | 360°

Мир 22 октября 2022, 11:47 Шольц назвал ложью сообщения об угрозах Путина расширить конфликт на Украине Канцлер ФРГ Шольц: сообщения СМИ о желании Путина эскалации на Украине — ложь РИА "Новости"

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Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

Журналист спросил у канцлера, угрожал ли когда-либо президент России Владимир Путин расширением украинского кризиса.

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«Я по веским причинам не привожу содержание разговоров, которые я провожу с российским президентом. Но, возможно, вот что: сообщения, в которых я читал о предполагаемых угрозах во время этих разговоров, не соответствуют истине», — сказал Шольц.

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Политик отметил, что западные средства массовой информации достаточно вольно трактуют сообщения о прошедших двусторонних переговорах.

В интервью Олаф Шольц также сказал, что возникновения прямого конфликта между Россией и НАТО нельзя допустить. Он отметил, что в данный момент «недопустим любой неразумный шаг». Еще канцлер поделился, что 30% немцев не согласны с поставками оружия Украине и санкциями против России.