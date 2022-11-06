Шольц назвал использование на Украине ядерного оружия «чертой, которую нельзя переходить» | 360°

Мир 06 ноября 2022, 01:19 Шольц назвал использование на Украине ядерного оружия «чертой, которую нельзя переходить» Канцлер ФРГ Шольц: применение ядерного оружия на Украине недопустимо Канцлер ФРГ Олаф Шольц / РИА "Новости"

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Применение ядерного оружия в конфликте на Украине недопустимо, это та «черта, которую нельзя переходить». Такое заявление сделал на съезде Социал-демократической партии Германии канцлер Олаф Шольц, его слова привел портал RND.

«Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — заявил Шольц.

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Ранее во время визита в Китай Шольц призвал председателя КНР Си Цзиньпиня повлиять на Россию и убедить ее прекратить спецоперацию и вывести войска с территории Украины. Шольц подчеркнул, что Германия и Китай «едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны». Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно приложить все усилия для возобновления переговорного процесса. Евросоюз и Германия должны сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, считает лидер КНР.

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