Шольц назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными»

Введенные Западом антироссийские санкции являются эффективными и правильными. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал ограничительные меры важным средством давления на Россию.

«Западные санкции эффективны и правильны», — сказал канцлер в разговоре с немецким изданием Magdeburger Volksstimme.

По его словам, с помощью ограничительных мер можно давить на Россию для прекращения украинского конфликта. Шольц отметил, что российскую сторону якобы отрезали от мирового технологического прогресса.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии [из западного альянса сторонников Украины] не может быть и речи», — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что сильный и единый ответ Европы якобы «удивил» президента России Владимира Путина.

Ранее канцлер Германии пообещал предоставить Украине современные средства ПВО, беспилотники и радиолокационные системы. В то же время министр иностранных дел страны Анналена Бербок пожаловалась на дефицит оружия в Германии, в связи с которым помощь Украине решили ограничить.