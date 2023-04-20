Мир 20 апреля 2023, 04:22 Шольц исключил поставки на Украину новых видов вооружения Канцлер ФРГ Шольц: Украине требуется больше вооружения, но речь не идет о новых видах РИА «Новости»

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Украина по-прежнему нуждается в большом количестве вооружения, но речь не идет о новых видах. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его процитировало агентство DPA.

«Сейчас [Киеву] требуется в основном то же [вооружение], но больше», — заявил канцлер.

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Шольц напомнил о поставках систем ПРО, танков и боеприпасов, и заявил, что именно это вооружение Запад будет поставлять и в дальнейшем. Канцлер добавил, что надо быть готовым к тому, что военная помощь Украине будет требоваться долгое время.

Агентство отметило, что таким образом Шольц в очередной раз отказал Киеву в желании получить западные истребители.

Системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов уже прибыли на Украину.