Мир 28 октября 2022, 08:29 Шольц и Макрон выступили против закона США о снижении инфляции — СМИ Politico: Франция и Германия задумались о мерах в ответ на закон США о снижении инфляции РИА "Новости"

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Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц намерены провести переговоры с Соединенными Штатами о недобросовестной конкуренции. Европейские лидеры готовы прибегнуть к ответным мерам при необходимости. Об этом написали обозреватели издания Politico Клеа Колкатт и Ханс фон дер Бурхард.

«После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар», — сказано в статье.

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По данным издания, президент Франции и канцлер Германии обсуждали общие проблемы двух стран в почти три часа в рамках переговоров в Париже 26 октября. Политики пришли к выводу, что планы Штатов по государственным субсидиям, которые предполагают перенос производства в США, влияют на рынок.

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Как напомнили авторы материала, между Францией и Германией существуют множество разногласий по разными политическим вопросам, но их объединяет одно — нежелание продвижения Соединенными Штатами Акт о снижении инфляции. Документ предполагает уменьшение налогов, а также энергетические льготы для компаний, которые инвестируют на территории США

Обозреватели издания считают, что если американские власти не прислушаются к требованиям Евросоюза, то может начаться новая торговая война.