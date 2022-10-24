Шольц и фон дер Ляйен придумали «новый» план спасения Украины | 360°

Мир 24 октября 2022, 03:30 Шольц и фон дер Ляйен придумали «новый» план спасения Украины FAZ: фон дер Ляйен и канцлер Германии Шольц призвали разработать план спасения Украины РИА "Новости"

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о необходимости разработать для Украины «план Маршалла». Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Необходимо создать ни больше ни меньше новый план Маршалла XXI столетия», — высказались они.

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«План Маршалла» — это программа США по восстановлению Европа после Второй мировой войны, выдвинутая госсекретарем Джорджем Маршаллом.

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Политики также призвали сформировать площадку для регулирования оказываемой стране помощи. По словам Шольца и фон дер Ляйен, это необходимо, чтобы финансы поступали туда, где в них нуждаются больше всего.

При этом еще в августе канцлер Германии заявлял, что для восстановления Украины необходим план «масштабнее плана Маршалла». По его словам, на восстановление уйдут миллиарды.

Ранее стало известно, что американский президент Байден распорядился предоставить Украине очередной пакет военной помощи. На это американские власти выделят 725 миллионов долларов.