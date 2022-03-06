Шольц и Беннет в Берлине обсудили переговоры премьера Израиля с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоявшийся в Москве разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Отмечается, что Шольц и Беннет разговаривали 1,5 часа.

«В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провел в субботу с президентом России Путиным в Москве», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления.

До этого Беннет встретился с Путиным в российской столице для того, чтобы обсудить украинский кризис. Путин и Беннет обсудили разные аспекты ситуации на Украине в контексте операции РФ по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

До этого Шольц выступал с заявлением о том, что военные силы НАТО не станут вмешиваться в ситуацию на Украине, потому что это станет непоправимой ошибкой. Шольц тогда добавил, что Германия и Израиль призывают стороны к дипломатическому урегулированию. Для этого Россия и Украина должны продолжить начатые переговоры.