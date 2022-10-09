Шольц и Байден договорились продолжать вводить санкции против России | 360°

Мир 09 октября 2022, 20:14 Поделиться Telegram

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Viber Шольц и Байден договорились продолжать вводить санкции против России Канцлер ФРГ Шольц и президент США Байден решили продлить санкционное давление на Россию РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что главы государств обсудили недавние референдумы о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также условились продолжать оказывать санкционное давление на РФ.

Лидеры Германии и США сошлись во мнении, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях провели якобы с нарушением норм международного права. Политики договорились поддерживать Украину в дальнейшем, а также оказывать на Россию санкционное давление.

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«Федеральный канцлер и президент США также осудили акты диверсии на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, — добавили в пресс-службе правительства ФРГ.

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В Белом доме сообщили о переговорах глав государств.

«Лидеры также обсудили последние события на мировых энергетических рынках и важность обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоносителей», — отметили в пресс-службе президента США.

Европе становится сложнее вводить антироссийские санкции, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, у властей ЕС осталось не так много механизмов, которые можно применить против России.

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