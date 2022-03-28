Шольц допустил, что Германия станет независимой от российской нефти в 2022 году

Германия уже в 2022 году попытается стать независимой от импорта нефти и угля из России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. Он добавил, что отказ от российских энергоносителей повлечет экономический кризис, однако этот путь, по его мнению, является правильным.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти [от зависимости] от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — сказал канцлер. Его слова процитировало РИА «Новости».

Шольц обратил внимание, что сейчас и другие страны Евросоюза зависят от поставок из РФ. По его словам, если все участники ЕС откажутся от российских энергоносителей, то инициируют существенный экономический кризис.

«Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — подчеркнул Шольц.

Ранее о том, что Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.