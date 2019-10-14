«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это все было шоковой терапией», — заявил Зеленский.

Марш националистов против Зеленского начался в Киеве. Видео Подробнее

Как сообщила газета «Взгляд», украинский лидер высказал свое отношение к этим событиям как к переломному моменту. По его мнению, такие эпизоды оставляют два пути: либо полное исчезновение народа, либо возможность «родиться во второй раз».

По словам Зеленского, Украина смогла пойти по второму пути.

Глава государства добавил, что Украина будет отстаивать свое право оставаться независимой, суверенной и унитарной.