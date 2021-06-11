«Внутри будут лежать $100»: Дмитрий Гордон решил выпускать шоколадные яйца

На прилавках украинских магазинов могут появиться «Яйца Гордона в шоколаде». Сейчас журналист Дмитрий Гордон думает над предложением выпускать такой товар со 100 долларами внутри.

«Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас: производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием „Яйца Гордона в шоколаде“. В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать», — рассказал журналист в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что планирует выпускать и другие виды сладостей. В качестве примера он привел зефир в шоколаде, халву, курагу с черносливом в шоколаде и мороженое «Гордон на палочке».

«Вот вам „Яйца Гордона в шоколаде“, ешьте, приятного аппетита! Это тот случай, когда ты вкладываешь в себя, а имя работает на тебя», — отметил украинский журналист.

Гордон уже занимается производством кондитерских изделий. В апреле в магазинах стали продавать конфеты «Гордон в шоколаде». Как заявлял владелец торговой марки, пробной партии не стало на прилавках примерно за два дня.