Шоколад назовут в честь хорватского президента

По данным издания, глава государства уже дала свое согласие на то, чтобы шоколад назвали ее именем. Крупнейший хорватский производитель продуктов питания Podravka будет выпускать шоколад под именем «Чоколинда». Грабар-Китарович выразила уверенность, что он будет хорошо продаваться не только на юго-востоке Европы, но и в других странах. При этом сама госпожа президент не будет получать за это никаких выплат.