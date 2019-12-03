  • «Шокирующий прогноз». Что Saxo Bank предрек миру в 2020 году

    03 декабря 2019, 13:54

    Наза Салех Захи

    Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свой ежегодный «шокирующий прогноз». Аналитическая статья касается добычи сланцевой нефти, цен на топливо, новой денежной единицы. Также эксперты предположили, какие политические изменения ждут мир в 2020 году.

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    Прогноз оказался в распоряжении РИА «Новости». Аналитики Saxo Bank призывают инвесторов не считать «шокирующие прогнозы» призывом к действию. Однако при этом не нужно и недооценивать оценки экспертов. Ежегодная аналитика Saxo Bank касается вероятной опасности, которая может угрожать стабильности финансовых рынков.

    Специалисты банка считают, что Россия и страны ОПЕК отреагируют на замедление добычи сланцевой нефти в США и объявят о сокращении добычи сырья. После этого цена на топливо марки Brent поднимется до 90 долларов за баррель. В первую очередь, такой поворот событий будет выгоден РФ.

    Кроме того, Москва сможет извлечь выгоду из развития зеленой энергетики. Ведь внимание к экологическим проблемам провоцирует спрос на «экологичное» сырье, которое нужно для производства средств контроля за выбросами от транспорта. Сейчас в мире популярен палладий. Его используют в машинах для улучшения качества воздуха. Россия же входит в число наиболее крупных поставщиков этого металла.

    Эксперты также прогнозируют введение налога «Америка прежде всего». Он может появиться в США для стимулирования внутреннего производства и в итоге перестроить всю систему налогообложения.

    «Видя данные опросов, предрекающие ему сокрушительное поражение на выборах, Трамп теряет терпение, и его администрация в последней попытке перехватить протекционистскую тему, выдвигает налог «Америка прежде всего». Система налогообложения бизнеса в стране полностью перестраивается в пользу внутреннего производства по принципу якобы «честной и свободной торговли», — заявили в Saxo Bank.

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    Аналитики сделали прогноз и относительно самого ожидаемого политического события 2020 года — президентских выборов в США. Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен выразил мнение, что на выборах победит кандидат от Демократической партии — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Еще один политический прогноз касается Евросоюза. Эксперты считают, что Венгрия может выйти из ЕС из-за непримиримых разногласий с еврочиновниками.

    Кроме того, аналитики предсказали появление нового резервного актива. Он якобы получит название «азиатское право заимствования» (ADR). Предположительно, ADR будет равен двум американским долларам и станет крупнейшей мировой единицей.