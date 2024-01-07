Мир 07 января 2024, 18:06 Шокирующие цифры по потерям ВСУ раскрыли на Украине Экс-генпрокурор Украины: ВСУ потеряли 500 тысяч человек с начала конфликта Ministry of Defense of Ukraine

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Потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили 500 тысяч человек тяжелоранеными и убитыми. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он выразил мнение, что офис президента Владимира Зеленского должен честно раскрыть статистику о потерях ВСУ.

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«Им следует раскрыть данные о потерях среди украинцев. Думаю, они не делают этого, потому что для людей это станет шоком. Надо сказать честно о 500 тысяч потерь, примерно по 30 тысяч в месяц. Тогда мы станем понимать, что происходит на фронте», — сказал бывший генпрокурор страны.

Луценко также отметил, что именно по этой причине командование ВСУ настаивает на немедленном усилении мобилизации.

«Зеленский, Умеров и Залужный обязаны выйти к народу и рассказать о потерях. В таком случае все поймут, почему новая мобилизация столь необходима. Они же проводят политику, якобы никакой угрозы нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что закон об ужесточении мобилизации затронет украинцев за пределами страны.