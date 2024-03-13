Мир 13 марта 2024, 16:59 Шокирующее заявление о новых границах сделали на Украине Киевский экономист Кущ: никому не нужна Украина образца 1991 года РИА «Новости»

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Возвращение Украины к границам 1991 года нельзя рассматривать без учета сложившихся реалий, никто внутри страны такого не хочет. Об этом в беседе с политологом Вадимом Карасевым на его YouTube-канале сказал киевский экономист Алексей Кущ.

«Границы на состоянию по 1991 год являются просто нормой в Конституции. Никто не хочет возвращаться в страну тех времен. Многие говорят о территориях, но не понимают, что их нельзя рассматривать в отрыве от геополитического положения страны», — заявил он.

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Кущ выразил мнение, что нынешнее общество на Украине попало в капкан идеи, что именно военные действия помогут ей вернуть потерянные земли.

«Сама вера в возвращение состояния 2021 или 1991 годов стала основной проблемой как для украинского общества, так и политических элит. Это невозможно априори, однако порождает [бесконечный конфликт]», — добавил экономист.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский представит «формулу мира» из 10 пунктов, среди которых будет условие возвращения страны к границам 1991 года.