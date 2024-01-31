Мир 31 января 2024, 14:32 Шойгу заявил об укреплении военного сотрудничества России и Китая Шойгу: Россия и Китай развивают военное сотрудничество по всем направлениям РИА «Новости»

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Военное руководство России и Китая развивает сотрудничество по всем направления. На это указал глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе состоявшихся 31 января переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям», — сказал министр.

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Он подчеркнул, что ВС России и Вооруженные силы КНР регулярно проводят учения, боевую подготовку на суше, море и в воздухе.

Несмотря на укрепление сотрудничества между военными ведомствами, действия России и Китая не направлены против третьих стран, добавил Шойгу. По его словам, государства не создают военный блок.

Глава Минобороны выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с Дун Цзюнем и развитии стратегического партнерства двух стран.

Шойгу также проверил выполнение госзаказа по самоходным гаубицам, которые производят на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш».