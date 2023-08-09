09 августа 2023, 18:11
Шойгу заявил о растущей угрозе безопасности России со стороны Польши и Финляндии
Министр обороны Шойгу: угроза безопасности РФ со стороны Польши и Финляндии кратно выросла
Угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях «возросли кратно». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии оборонительного ведомства.
Он назвал вступление Финляндии в НАТО и аналогичные планы Швеции «серьезным дестабилизирующим фактором». Глава Минобороны пояснил, что сухопутная граница России со странами Североатлантического альянса уже выросла почти вдвое.
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Шойгу не исключил размещение в Финляндии «дополнительных воинских контингентов» и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России.
Еще одним риском министр счел милитаризацию Польши.
«Страна превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, „самую мощную армию на континенте“», — подчеркнул Сергей Шойгу.
Он добавил, что Польша начала масштабно закупать вооружение у США, Британии и Кореи и планирует создать регулярное «польско-украинское соединение» якобы в целях обеспечения безопасности Западной Украины. Истинная цель — оккупация территории, уверен Шойгу.
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