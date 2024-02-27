Мир 27 февраля 2024, 14:16 Шойгу заявил о расширении ядерного арсенала США в Европе Шойгу: рост ядерного арсенала США в ЕС увеличил риски радиационного заражения U.S. DepartmentofDefense

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Действия американских военных в странах Европы усилили угрозы радиационного, бактериологического и биологического характера. Об этом в ходе коллегии министерства обороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он пояснил, что Пентагон увеличил объем ядерного арсенала, размещенного в странах Европы, а также обновил и модернизировал ракеты, способные переносить ядерные заряды.

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Кроме того, в мире продолжила работу сеть из 330 биологических лабораторий по изучению свойств возбудителей заболеваний, свойственных для конкретного региона. Патогены способны передаваться от человека к человеку, что ведет к риску возникновения новой пандемии. Около 40 таких учреждений находятся на Украине, отметил министр.

«В современных условиях роль войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с каждым годом возрастает», — заявил Шойгу.

В конце ноября прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил, что США приступили к закрытию части биологических станций, организованных во многих странах мира. Он подчеркнул, что это произошло после того, как Минобороны сделало публичным секретные материалы о работе американских лабораторий на Украине.