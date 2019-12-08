Шойгу заявил о деградации отношений с НАТО

«Наши партнеры, ведомые, естественно, США, выходят из все большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже. А те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше, — к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — заявил Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, Москва поддерживает возобновление сотрудничества с НАТО. Ранее министр выступал за продление договора СНВ-3, подписанного в 2010 году тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и заканчивающего свое действие в 2021 году. Договор обозначает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — заверил министр.

Для продления договора на следующие пять лет Москва и Вашингтон должны обменяться дипломатическими нотами. Этого до сих пор не произошло.