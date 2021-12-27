Шойгу заявил, что украинские экстремисты могли бы нахлынуть в Крым, если бы он не вернулся в состав РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Крым двинулись бы украинские экстремисты, если бы полуостров не вернулся в состав РФ в 2014 году. Об этом он сообщил изданию «Аргументы и факты».

«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», — отметил министр.

Он добавил, что также туда могли нахлынуть наемники, которые проплачивались западными странами. Вместе с украинскими радикалами они бы устроили такое, что «никому бы мало не показалось».

«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», — процитировал RT слова Шойгу.