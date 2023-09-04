Мир 04 сентября 2023, 22:07 Шойгу выразил надежду на «здравый смысл» у нового главы Минобороны Украины Шойгу выразил надежду на «здравый смысл» у нового главы Минобороны Украины РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что его новый украинский коллега Рустем Умеров обладает здравым смыслом. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно — пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», — заявил глава Минобороны РФ.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил снять Алексея Резникова с должности министра обороны. Его заменил глава Фонда государственного имущества страны Рустем Умеров. По словам украинского лидера, оборонное ведомство страны нуждалось в «новых подходах и других форматах взаимодействия» с солдатами и гражданами.

Как отметил Шойгу, украинские власти мало на что влияют, а все решения принимает американская сторона. Так он прокомментировал увольнение Резникова с поста.