Шойгу встретился с премьером Армении Пашиняном в Ереване

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ереван вместе с российской делегацией. Он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В настоящий момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других», — передает ТАСС слова представителя кабмина Армении.

В начале ноября российская, армянская и азербайджанская стороны подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха. Одним из положений документа было введение российских миротворцев в зону конфликта.

В четверг генерала Армении отозвали с линии фронта из-за замечания жене Пашиняна. Он попросил женщину выйти из командного пункта. Все дело в том, что гражданским лицам там находиться нельзя. Через 20 минут Анна Акопян покинула помещение, а через четыре часа генерала вызвали в Ереван.

Несколько дней назад между жителями Армении провели опрос об их отношении к России. Выяснилось, что 84% респондентов относится к РФ хорошо. Только 6,8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос. Также армяне считают дружественной страной Францию и Иран.