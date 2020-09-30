facebook_pixel
    30 сентября 2020, 00:59

    Шойгу в своей статье подвел итоги пятилетней военной кампании в Сирии

    Александра Каширина

    За пять лет военной операции в Сирии Россия доказала, что способна бороться с терроризмом и защищать свои национальные интересы. Об этом министр обороны Сергей Шойгу написал в своей статье для газеты «Красная звезда», приуроченной к пятилетию с начала российской операции в САР.

    По мнению министра, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача «полностью выполнена». За это время российские военные уничтожили более 133 тысяч боевиков, ни один из них «не проник в Россию».

    За пять лет террористическая группировка ИГ* в Сирии «перестала существовать», а в борьбе с ней 90% российских летчиков и 60% моряков получили боевой опыт. Также важным результатом, по мнению Шойгу, стало появление постоянных военных баз Хмеймим и Тартус.

    «Операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских ВС, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам. Она укрепила авторитет России, усилила международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну», — заключил министр обороны.

    * ИГ — террористическая организация, запрещена в России.

    Новости SMI.FM