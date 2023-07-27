Мир 27 июля 2023, 08:57 Шойгу в Пхеньяне обсудил с Ким Чен Ыном глобальную безопасность Министр обороны РФ Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном безопасность в мире и регионе Пресс-служба Минобороны

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В Пхеньяне состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности, сообщило Минобороны России.

«В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — сообщили в ведомстве.

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Кроме переговоров с лидером Северной Кореи, Сергей Шойгу 27 июля примет участие в параде, посвященном 70-летию победы в Корейской войне 1950–1953 годов.

Российская делегация прилетела в КНДР 26 июля, визит приурочили к 70-летию окончания Корейской войны. В международном аэропорту Сунан гостей встретила рота Почетного караула Корейской народной армии. Сергей Шойгу побывал вместе с Ким Чен Ыном на «Выставке вооружений — 2023», передал лидеру страны послание от президента Владимира Путина, обсудил сотрудничество с коллегой Кан Сун Намом.