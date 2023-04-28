Мир 28 апреля 2023, 09:36 Шойгу уличил США в провоцировании конфликтов для борьбы с неугодными странами Министр обороны Шойгу: США спровоцировали страны к противостоянию с Россией и Китаем РИА «Новости»

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Страны Запада ради сохранения своего положения развязали борьбу с неугодными. Украину настроили против России, чтобы нанести ей поражение и создать угрозу для Китая, сказал в Нью-Дели на совещании с коллегами из стран-участниц ШОС министр обороны Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.

«Вашингтон и его пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем», — сказал он.

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Конфликт на Украине Сергей Шойгу назвал ярким подтверждением этому. По его словам, на подготовку госпереворота 2014 года Запад потратил более пяти миллиардов долларов. Министр объяснил, что киевский режим настроили против России, чтобы нанести ей стратегическое поражение, сделать предупреждение Китаю и сохранить свое монопольное положение.

Глава Минобороны добавил, что спецоперацию решили начать из-за отказа властей Украины исполнять Минские договоренности и опасности для жителей Донбасса. В зоне боевых действий, по словам Сергея Шойгу, против России задействовали военный потенциал практически всех стран НАТО. К противостоянию на Западе подготовились заранее, поэтому быстро ввели санкции, наладили поставку вооружений и разведывательной информации на Украину.