Мир 25 мая 2023, 11:44 Шойгу указал на попытку вмешательства Запада в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Шойгу: Запад пытается дискредитировать миротворческую политику России в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Запад не оставляет попыток вмешиваться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, стремясь нарастить там свое присутствие, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, еще одна цель этих действий — дискредитировать миротворческую политику России, сообщил ТАСС.

«Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», — обратил внимание Шойгу.

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Он напомнил, что сегодня безопасность в Нагорном Карабахе поддерживают российские миротворцы. Но Запад пытается вмешиваться в ситуацию — есть стремление наращивать присутствие в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российский миротворческий контингент прилагает все усилия для обеспечения порядка и безопасности в Нагорном Карабахе.

В четверг, 25 мая, в Москве пройдут трехсторонние переговоры российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.