Мир 19 декабря 2023, 14:28 Шойгу указал на банкротство Украины Глава Минобороны России Шойгу назвал Украину страной-банкротом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина превратилась в страну-банкрота. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, Украина от внешних спонсоров на данный момент уже получила 203 миллиарда долларов. Министр отметил, что эта цифра превышает ВВП самой республики более чем в 30 раз.

Реклама

«Фактически это государство-банкрот. Большая часть выделенных средств стала кредитами, которые подлежат возврату», — сказал Шойгу.

Глава ведомства напомнил, что после начала специальной операции свое намерения передать Украине вооружение выразили 54 страны. Однако техника в настоящее время поступает ей лишь от 15 государств.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что Украина обошла Молдавию и стала с запасом самой бедной страной европейского континента. Глава государства подчеркивал, что республика является бедной как по доходам населения, так и другим критериям.