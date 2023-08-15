15 августа 2023, 11:02
Шойгу указал на активность Запада по военному присутствию в Азии и Африке
Шойгу: Запад увеличил активность по военному присутствию в Азии и Африке
Западные страны существенно увеличили свои усилия по военному присутствию в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Заметно усилилась активность западных государств по военному присутствию в Африке, Азии и Латинской Америке, где начали совершенствоваться военные базы США», — сказал он.
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Шойгу отметил, что Запад также расшатывает обстановку между Китаем и Тайванем, взяв за основу сценарий Украины.
«Просматриваются аналогии в методах, которые применяли при расшатывании ситуации на Украине. Это связано с формированием прозападной антинациональной правящей верхушки, ростом националистических настроений в СМИ и поставками вооружений», — добавил министр обороны.
Ранее глава ведомства уличил украинских боевиков в использовании мирного населения и гражданских объектов в качестве живого щита.
Военные
Сергей Шойгу
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