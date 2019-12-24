Шойгу сравнил военные бюджеты России и США

Американский военный бюджет достигнет 750 миллиардов долларов в 2020 году. Эта сумма в 16 раз превышает расходы на оборону России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз», — приводит заявление Шойгу «Интерфакс».

Министр отметил, что российский военный бюджет несколько лет находился на одном и том же уровне. Сейчас государство занимает восьмую строчку по тратам на оборону среди всех стран. В 2020 году Россия опустится ниже на один пункт.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем — на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», — сказал он.

По словам Шойгу, это связано с увеличением бюджетов государств. При этом министр заверил, что Россия продолжит создавать современную военную инфраструктуру и сохранит темпы перевооружения армии.

Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы, Россия выделит на расходы Минобороны 1,894 триллиона рублей (порядка 30,5 миллиона долларов).