Шойгу сообщил, что талибы* в Афганистане взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов» рассказал о действиях запрещенного на территории России движения «Талибан»* в Афганистане. По его словам, лидеры группировки взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом написал сайт kp.ru.

«Для российской стороны, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль талибами*. Напомню, накануне движение взяло Кундуз. Если вы в курсе тех районов, Кундуз является достаточно крупным и серьезным центром», — отметил министр.

Шойгу добавил, что лидеры движения обещают не предпринимать атак на соседние страны. Кроме того, они не будут пытаться пересечь границы государств.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.