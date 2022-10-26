Шойгу сообщил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие | 360°

Мир 26 октября 2022, 21:13 Шойгу сообщил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие Посол в Британии Келин: Шойгу заверил коллег, что Россия не применит ядерное оружие YouTube

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил зарубежных коллег, что страна не собирается применять ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине. Об этом 26 октября сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.

«Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие», — подчеркнул Келин.

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Шойгу в беседе с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом сообщил об опасности подготовки киевским режимом провокации с использованием «грязной бомбы».

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В рамках выступления в Совете руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября президент Владимир Путин заявил, что России известно о подготовке властями Украины провокации с использованием маломощного ядерного боеприпаса.

Западные государства, подчеркнул российский лидер, не предпринимают никаких попыток, чтобы предотвратить действия режима Зеленского, сообщил RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил, что Россия продолжит распространять информацию в мировом сообществе об опасности действий Украины, готовящей провокацию с «грязной бомбой».