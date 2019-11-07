Заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов рассказал о предстоящей встрече России и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Она должна пройти как двусторонняя консультативная комиссия. Белоусов указал, что перспектив продления договора пока не отмечают.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скептично отозвался о встрече. Он обратил внимание на выход США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. По его словам, этот факт ставит под сомнение продление СНВ.

«СНВ-3 — последний аргумент, который сдерживает США от неконтролируемого наращивания ядерного и ракетного потенциала. Разрыв этого соглашения до основания разрушит существующую систему международной безопасности. Этот сценарий вызовет эскалацию напряженности в целом и спровоцирует новый виток гонки вооружений. И если во времена холодной войны противостояли друг другу лишь СССР и США, то сейчас стран с ядерным оружием довольно много», — пояснил Швыткин.

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что Соединенным Штатам не выгодно продление СНВ-3.

«Вся дипломатия Вашингтона будет стремиться к срыву подготовки продления соглашения. США уже вышли на новую линию перевооружения, и стратегические договоренности им только мешают», — заявил сенатор. Он напомнил об обновлении космической программы США и их желании ввести в нее оружие и средства военного наведения.

«Уже много лет Вашингтон разрабатывает программу „превентивного удара“ по позиционным районам РФПентагон не скрывает, что намерен уничтожать российские ракеты в местах их постоянной дислокации. Поэтому США не заинтересованы в продлении СНВ-3 — договор мешает им выстраивать новую тактику войны».

Он также указал, что Россия подготовит ответ на действия США.

«Не входя в полномасштабную гонку вооружений, нашей стране придется обзавестись таким ракетно-ядерным потенциалом, который гарантирует государству безопасность и территориальную целостность. Россия такое оружие частично разрабатывает, частично уже испытывает и принимает на боевое дежурство», — заверил Морозов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что продление СНВ необходимо.

«Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — заверил министр.

Отмечается, что для продления договора на пять лет Москва и Вашингтон должны обменяться дипломатическими нотами.

Отмечается, что новая ядерная доктрина США основана на концепции ядерных ударов, а также внедрении систем высокой точности и пониженной взрывной мощности. Это дает почву эскалации ядерного конфликта. Обе стороны допустили пересмотр стратегических соглашений. Однако Вашингтон настроен на разрыв соглашений, а Москва — на переговоры.

Напомним, что договор СНВ подписали экс-президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге. Договор вступил в силу в 2011 году и стал точкой отсчета перезагрузки в отношениях стран.

К началу действия соглашения у РФ было порядка 1,5 тысячи боеголовок и 521 развернутый носитель. У США — 1,8 тысячи боезарядов и 882 развернутых носителя. Договор предусматривал сокращение этих чисел до паритетных показателей. Действующий сейчас СНВ заканчивает действие в 2021 году.