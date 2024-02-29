Мир 29 февраля 2024, 18:05 Шойгу рассказал о склоках в ЕС после слов Макрона об отправке войск на Украину Шойгу заявил о способности России дать отпор любому противнику РИА «Новости»

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Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину вызвало массовые споры внутри Евросоюза и показало всю слабость блока от осознания того, что Россия способна справиться с любым противником. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр обороны Сергей Шойгу. Видео корреспондент опубликовал в Telegram-канале.

Министр пояснил, что мог бы понять дискуссию европейских лидеров, если бы они обсуждали, кто из них первым должен дойти до территории России. Но вместо этого они заявили, что никто никуда не собирается.

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«Во всяком случае у России есть все, чтобы встретить любого противника и любого врага, который посягнет на нашу территорию», — заявил Шойгу.

О возможности отправки войск НАТО на Украину президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с лидерами стран ЕС в Париже. Это заявление вызвало волну критики и несогласия среди европейских политиков.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что реализация идеи Макрона приведет только к еще большей эскалации, что полностью противоречит целям Евросоюза. Он добавил, что это предложение не поддержал никто.

За Макрона вступился министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он пояснил, что предложение об отправке войск не предусматривало их столкновения с армией России. Министр добавил, что французский лидер рассматривал свою инициативу как теорию, поэтому рассматривать ее в качестве эскалации нельзя.