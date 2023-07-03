Мир 03 июля 2023, 13:25 Шойгу рассказал о несбывшихся надеждах ВСУ на западную технику Министр обороны Шойгу: ожидания ВСУ от хваленого западного оружия явно завышены Википедия

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Украинская армия не достигла успехов ни на одном из направлений боевых действий в зоне спецоперации. Она возложила на западную технику слишком большие надежды, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — сказал он.

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Шойгу подчеркнул, что в общей сложности за последний месяц Вооруженные силы Украины остались без 2,5 тысячи единиц вооружения. Российские ПВО, по словам министра, в июне сбили 158 ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS, 25 британских ракет Storm Shadow, 386 беспилотников. Только на на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, в том числе 16 немецких танков Leopard, 15 самолетов и три вертолета.

Министр заявил, что эффективные удары российских подразделений снизили наступательный потенциал противника. Пытаясь компенсировать военные неудачи, ВСУ атаковали гражданские объекты.