Шойгу провел переговоры с министром нацобороны Турции | 360°

Важное 11 октября 2022, 20:26 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу провел переговоры с министром нацобороны Турции Глава Минобороны РФ Шойгу провел переговоры с министром нацобороны Турции РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу созвонился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Во время телефонных переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений, зерновую сделку и ситуацию на Украине.

«Руководители военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», — сообщило российское министерство в своем Telegram-канале.

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Как заявил Акар, турецкие власти готовы помочь в разрешении украинского кризиса дипломатическим путем. Также стороны подчеркнули важность совместной работы по по предотвращению террористической угрозы в Сирии. Еще министры подтвердили готовность соблюдать все достигнутые ранее договоренности по этому вопросу.

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Ранее о зерновой сделке высказался президент России Владимир Путин. Он заявлял, что сухогрузы с украинским зерном не попадают в беднейшие страны. По словам главы государства, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис.

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