Мир 15 августа 2023, 11:01 Шойгу предупредил об ответе России и Белоруссии на рост активности НАТО Шойгу: Россия и Белоруссия продолжат укреплять Союзное государство РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия в ответ на рост военной деятельности НАТО будут укреплять Союзное государство. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции», — отметил Шойгу.

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При этом, по его словам, для России так и остался открытым вопрос о том, что в итоге приобрели эти скандинавские страны после их втягивания в военное противостояние с РФ. Россия отслеживает происходящие изменения, предупредил министр.

«На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии, — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что ни у кого на сегодняшний день не должно быть иллюзий, что на фоне проведения СВО можно нанести ущерб интересам РФ.