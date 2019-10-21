Шойгу предупредил о гонке вооружений из-за ракет США

США «с высокой долей вероятности» могут начать новую гонку вооружений и развернуть свои ракеты в Азиатской-Тихоокеанском регионе и Европе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Пекинском Сяншаньском форуме.

По его словам, американцы способны поставить ударные средства, запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальность, чтобы спровоцировать напряженность. И Россию это не устраивает.

«Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов», — сказал глава Минобороны.

Шойгу добавил, что страны, где такие ракеты появятся, «станут заложниками американской политики». Но Россия «выступает против такого сценария». Чтобы предотвратить новую гонку вооружений, страна готова к диалогу со всеми заинтересованными странами.

Россия неоднократно заявляла, что не допустит новой гонки вооружений и не позволит втянуть в нее себя. Именно ради такой гонки, считают в Кремле, США разорвали ДРСМД — соглашение мешало создавать новые ракеты.