Мир 25 июля 2023, 14:04 Шойгу посетит КНДР к 70-летию победы в Корейской войне Министра обороны РФ Шойгу пригласили в КНДР к 70-летию победы в Корейской войне РИА «Новости»

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Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу отправится в Северную Корею 25–27 июля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Приглашение пришло от министерства обороны КНДР. Делегация от России примет участие в торжественных мероприятиях к 70-летию «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов». Предполагается, что визит поспособствует укреплению военных связей между РФ и КНДР и в целом станет значимым этапом двустороннего сотрудничества.

Делегация КНР посетит Северную Корею 26 июля. Она также будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея окончания боевых действий в рамках Корейской войны.

Ранее западные СМИ писали, что Россия, Китай и Северная Корея якобы создали «треугольник смерти» в Тихом океане, представляющий угрозу национальной безопасности США. Сообщалось, что военные учения, проводимые военными этих стран, вынудили администрацию президента США Джо Байдена изменить «оперативные планы».